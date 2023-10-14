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Spor

Itoudis: Küçük detaylarda daha iyi iş çıkarmalıyız

Fenerbahçe Beko'da antrenör Dimitris Itoudis, Valencia mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, 'Önümüzdeki dönemde kazanabilmek için daha iyi şut atmalıyız' dedi.

14 Ekim 2023 Cumartesi 01:47 - Güncelleme:
Itoudis: Küçük detaylarda daha iyi iş çıkarmalıyız
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Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Dimitris Itoudis, Valencia maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

77-74 mağlubiyetimizle sonuçlanan maçla ilgili Itoudis, "Maç içerisinde iki farklı momentum vardı. Maça çok kötü başladık, çok fazla top kaybı yaptık. Rakibimiz bunu avantaja çevirerek, ilk çeyrekte büyük bir fark yakaladı. Diğer üç çeyreği önde kapattık. Bu sayede geri geldik ama kazanmak için yeterli olmadı. Zor şutlar attık ama özellikle serbest atış çizgisinde çok zorlandık. Maçın en kritik bölümünde 5/2 attık. Karşılaşmanın genelinde de yanlış hatırlamıyorsam %55 ile attık." diye konuştu.

"DAHA İYİ ŞUT ATMALIYIZ"

Maçın sonucunu serbest atışların belirlediğini ifade eden Itoudis, "İşin iyi tarafından bakacak olursak kötü başlangıca rağmen geri dönmeyi başardık. EuroLeague zor kulvar. Aslında mücadele ettiğimiz tüm kulvarlar zorlu. Önümüzde 7 gün içerisinde 4 maç var. Özellikle küçük detaylarda daha iyi olmalı ve daha iyi iş çıkarmalıyız. Önümüzdeki dönemde kazanabilmek için daha iyi şut atmalıyız." ifadelerini kullandı.

Takım olarak düzeltilmesi gereken noktalarının olduğunun altını çizen Itoudis, "Maçın başka faktörü de ribauntlardı. Ribauntlarda uzun ve kısa beşlerle yer aldık ama rakibimiz üstünlük kurdu. Detaylar hakkında uzun konuşabiliriz ama önümüzdeki dönemde iyileştirmemiz gereken şeyler var" diyerek açıklamalarını noktaladı.

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