Itoudis'ten hakemlere tepki!

Fenerbahçe Beko başantrenörü Dimitris Itoudis, Olympiakos'u mağlup ettikleri maçın ardından açıklama yaptı.

Dimitris Itoudis yaptığı açıklamada, "Takımımı tebrik ediyorum. Taraftarları da aynı şekilde. İnanılmaz bir atmosfer yarattılar. Dyshawn Pierre 14 sayı attı ama daha sonrasında onu kaybettik. Nigel'dan özür dilemem gerekiyor çünkü 40 dakika oynadı bu maç. Çok fazla stratejinin birbiriyle yarıştığı bir maç oldu. Olympiakos'u da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

HAKEM TEPKİSİ

Karşılaşmanın son 15 saniyesinde kalabalık arasında oyun alanının dışına çıkan topta hakemlerin pozisyonu uzun bir süre izleyip topu Olympiakos'a vermesiyle ilgili de konuşan Itouidis, "Umarım tekrarı izlenen pozisyonlarda bir daha soru işareti yaratan bir karar çıkmaz. Şimdilik bu kadar söylüyorum. Daha önce de bir, hatta birkaç kez buna benzer bir durum yaşamıştık. Umarım buradaki kişisel bir şey yoktur. Hakemler tekrar izledikleri pozisyonda haklıdır." açıklamasını yaptı.