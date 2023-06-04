Ivan Bebek'ten itiraf: Braga-Fenerbahçe maçını kariyerimden silmek isterdim

Ülkesinde röportaj veren Bebek, 23 yıllık kariyerinde değiştirmek istediği tek maçın Fenerbahçe - Braga karşılaşması olduğunu belirttiği itiraflarında şu açıklamaları yaptı:

"O MAÇI SİLMEK İSTERDİM"

"Kariyerimden silmek istediğim tek maç şüphesiz Fenerbahçe ile Braga arasında oynanan o maç olurdu. O maç kariyerinde büyük bir leke bıraktı ve bu kararı verdiğim için üzgünüm. Keşke o zamanlar VAR olsaydı. VAR geldiğinden beri duyguları öldürdüğü söyleniyor ama benim aklıma hemen o maç geliyor. Belki de kariyerim çok daha farklı olurdu"

"GOLÜ VERMEDİĞİM İDDİA EDİLDİ"

"2012 yılında da Fenerbahçe'nin Marsilya ile oynadığı maçı yönetmiştim. O maçın yönetiminden herkes memnun kalmıştı ama Türk medyası benim golü vermediğimi iddia etti ama sonradan izlediğinizde topun çizgiyi geçmediği çok açıktı."

Öte yandan Bebek, 46 yaşında emekli olduktan sonra VAR hakemi olarak görevine devam edeceğini açıkladı.