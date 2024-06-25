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Spor

Ivan Hasek: Türkiye'ye karşı kazanmak istiyoruz

Çekya Milli Takımı'nda teknik direktör Ivan Hasek, A Milli Takım ile oynayacakları grubun son maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

25 Haziran 2024 Salı 17:00 - Güncelleme:
Ivan Hasek: Türkiye'ye karşı kazanmak istiyoruz
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Çekya Teknik Direktörü Ivan Hasek, EURO2024'te A Milli Futbol Takımı ile oynayacakları karşılaşma öncesi TRT Spor'a konuştu.

Hasek, "Biz her maçı kazanmak istiyoruz. İlk iki maçta bunu başaramadık fakat şu anda bunu istiyoruz. Turnuvayı şu anda bitirmek istemiyoruz, devam etmek istiyoruz." dedi.

Sakatlığı bulunan Patrik Schick'in durumu sorulan Hasek, "Patrik Schick antrenmanda yer almadı bugün, yarın yeniden durumunu değerlendireceğiz. Patrik çok iyi bir golcü ama başka hücum oyuncularımız, golcülerimiz var." sözlerini sarf etti.

Ivan Hasek son olarak, "İlk iki maçta çok güzel bir atmosfer vardı. Çok fazla Türk taraftarın olacağını biliyoruz, Çek taraftarlar da olacak. Maçı sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu.

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