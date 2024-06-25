Ivan Hasek: Türkiye'ye karşı kazanmak istiyoruz

Çekya Teknik Direktörü Ivan Hasek, EURO2024'te A Milli Futbol Takımı ile oynayacakları karşılaşma öncesi TRT Spor'a konuştu.

Hasek, "Biz her maçı kazanmak istiyoruz. İlk iki maçta bunu başaramadık fakat şu anda bunu istiyoruz. Turnuvayı şu anda bitirmek istemiyoruz, devam etmek istiyoruz." dedi.

Sakatlığı bulunan Patrik Schick'in durumu sorulan Hasek, "Patrik Schick antrenmanda yer almadı bugün, yarın yeniden durumunu değerlendireceğiz. Patrik çok iyi bir golcü ama başka hücum oyuncularımız, golcülerimiz var." sözlerini sarf etti.

Ivan Hasek son olarak, "İlk iki maçta çok güzel bir atmosfer vardı. Çok fazla Türk taraftarın olacağını biliyoruz, Çek taraftarlar da olacak. Maçı sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu.