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Spor

Ivan Martic, Beşiktaş'ın teklifini resmen açıkladı

Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından sağ bek arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, bonservisi elinde olan 29 yaşındaki İsviçreli Ivan Martic'le anlaşmak üzere. Bu arada Martic siyah beyazlı kulüpten gelen transfer teklifiyle ilgili bir açıklama yaptı.

IHA12 Ağustos 2020 Çarşamba 17:32 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 17:32
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Savunmaya takviye yapmak için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Craiova’dan ayrılan ve boşta olan İsviçreli sağ bek Ivan Martic’i gündemine aldı. Siyah-beyazlılar bu futbolcuya 500 bin Euro’dan 2 yıllık teklif yaptı.

Gökhan Gönül'ün ayrılmasının ardından savunmaya takviye yapmak için arayışlarına devam eden Beşiktaş, boşta olan sağ bek Ivan Martic’e teklifte bulundu. Rumen ekibi Craiova’dan ayrılan İsviçreli oyuncuya 2 yıllık transfer teklifi yapan siyah-beyazlılar, futbolcuya yıllık 500 bin Euro önerdi. Southampton ve Schalke’nin de gündeminde olduğu iddia edilen oyuncu, direkt forma giyeceği bir takım arıyor. 

Rumen basınına açıklama yapan Martic, Beşiktaş’ın harika bir kulüp olduğunu ifade ederek, "Beşiktaş’ın ilgisi hoşuma gitti. Prestijli bir kulüpten bahsediyoruz. Burada oynamak harika olur. Şu anda beklemedeyim" ifadelerini kullandı.

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