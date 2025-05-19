Ajax CEO'su Alex Kroes'un Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dusan Tadic'i yeniden takıma getirmek istediği iddia edildi.

Hollanda basınından De Telegraaf'a göre, Ivan Perisic'in PSV'de gösterdiği performans, Ajax'ın Dusan Tadic'i yeniden kadrosuna katmak istemesinde önemli bir rol oynuyor.

Perisic'in bu sezonki golleri, asistleri, profesyonel duruşu ve teknik direktör Peter Bosz'un sahadaki uzantısı olması, PSV'nin şampiyonluğunda belirleyici oldu. Bu özellikleri nedeniyle kulübün Perisic'i kadroda tutmak istemesi de son derece yerinde bir karar olarak değerlendiriliyor.

Ajax sportif direktörü Alex Kroes'un Tadic'in dönüşü için ısrarcı olması da buna bağlı. 36 yaşındaki Sırp futbolcunun Fenerbahçe'deki istatistikleri (34 lig maçında 11 gol, 14 asist) gayet iyi ve Ajax'taki geçmişinde de örnek bir profesyonel olarak dikkat çekmişti.

Haberde, Tadic ve Perisic'in saha içindeki liderlik özellikleriyle genç oyuncuların gelişimine katkı sağladıkları vurgulanıyor. Tadic'in Ajax'taki döneminde Ryan Gravenberch'i doğru yöne kanalize ettiği, ancak o dönemde Noa Lang'ı etkileyemediği hatırlatılırken, Perisic sayesinde Lang'ın bu sezon PSV'de büyük bir çıkış yaptığı belirtiliyor.

Öte yandan ESPN de Ajax'ın Tadic'i yeniden kadrosuna katmak istediğini yazmış, ancak kulüpten ayrılan teknik direktör Francesco Farioli bu transferi önermemişti. Haberde, Tadic'in sözleşmesi sona erdiği için bedelsiz olarak transfer edilebileceği ifade ediliyor.