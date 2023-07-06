Ivan Perisic için Hajduk Split iddiası

Geçtiğimiz günlerde temsilcileri tarafından Fenerbahçe'ye önerilen Ivan Perisic ile ilgili ilginç bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İtalyan Gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Ivan Perisic, Tottenham'dan ayrılıp eski kulübü olan Hırvat ekibi Hajduk Split'e transfer olmaya yakın.

Hırvat oyuncunun önümüzdeki günlerde Tottenham ile olan sözleşmesini feshedip Hırvatistan'a gideceği iddia edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Tottenham ile 44 karşılaşmaya çıkan Perisic, 1 gol ve 12 asistlik performans sergilemişti.

Hırvat oyuncunun Tottenham ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.