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Spor

Ivan Perisic için Hajduk Split iddiası

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen ve takımdan ayrılması beklenen Ivan Perisic için yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. İtalyan basınının haberine göre Hırvat yıldız Ivan Perisic, ülkesinin takımı Hajduk Split'e transfer olmak istiyor.

6 Temmuz 2023 Perşembe 18:39 - Güncelleme:
Ivan Perisic için Hajduk Split iddiası
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Geçtiğimiz günlerde temsilcileri tarafından Fenerbahçe'ye önerilen Ivan Perisic ile ilgili ilginç bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İtalyan Gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Ivan Perisic, Tottenham'dan ayrılıp eski kulübü olan Hırvat ekibi Hajduk Split'e transfer olmaya yakın.

Hırvat oyuncunun önümüzdeki günlerde Tottenham ile olan sözleşmesini feshedip Hırvatistan'a gideceği iddia edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Tottenham ile 44 karşılaşmaya çıkan Perisic, 1 gol ve 12 asistlik performans sergilemişti.

Hırvat oyuncunun Tottenham ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

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