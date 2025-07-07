Ivan Rakitic 37 yaşında futbolu bıraktı! İşte yeni görevi

Son olarak ülkesi takımlarından Hajduk Split forması giyen 37 yaşındaki Hırvat futbolcu Ivan Rakitic, Instagram hesabından yaptığı açıklamada profesyonel futbol kariyerini noktaladığını duyurdu.

Hajduk Split'in sportif direktörü Goran Vucevic'in yardımcısı olacak Hırvat yıldız, kariyerine bundan sonra saha dışında devam edecek.

Hırvatistan ekibinin yeni teknik direktörü Gonzalo Garcia, geçtiğimiz günlerde Rakitic'in kramponlarını asarak kariyerini sportif yönetim kısmında sürdüreceğini duyurmuştu.

KARİYER YOLCULUĞU

Kariyerine 2005-06 sezonunda İsviçre'nin Basel takımında başlayan Ivan Rakitic, 2007-08 sezonunda Schalke 04'e 5 milyon Euro bonservisle transfer oldu. Alman ekibinde 4 sezon top koşturan Hırvat orta saha, 2014 yazında 15 milyon Euro bedelle Sevilla'nın yolunu tuttu. İspanyol ekibiyle 4 sezonda 174 kez sahaya çıkan Rakitic'in sıradaki durağı Barcelona oldu. Katalanlar ile 7 sezonda 310 karşılaşmada boy gösteren yıldız orta saha, 2020-21 futbol yılında yeniden Sevilla'ya transfer oldu. Rakitic, 2023-2024 sezonunun devre arasında Al Shabab ile yollarını birleştirdi. Son olarak geçtiğimiz sezon ülkesi takımlarından Hajduk Split'e transef olan Rakitic, profesyonel kariyerini Hırvat ekibinde noktaladı.

BAŞARILARI

Ivan Rakitic, Barcelona ile 4 LaLiga şampiyonluğu, 4 İspanya Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA Süper Kupa sevinçleri yaşarken Sevilla ile iki kez UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı kaldırmasını bildi.