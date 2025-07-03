Ivan Rakitic 37 yaşında kramponlarını astı! İşte yeni görevi

Hırvat yıldız Ivan Rakitic, profesyonel futbol kariyerine nokta koydu. Hajduk Split'in yeni teknik direktörü Gonzalo García, "Rakitic oyunculuk kariyerini sonlandırdı" sözleriyle bu gelişmeyi doğruladı.

Basel'de başlayan ve Schalke, Sevilla ile Barcelona gibi dev kulüplerle süren kariyerinde UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Copa del Rey gibi sayısız kupa kazanan Rakitic, artık Hajduk Split'in yönetim kadrosunda görev yapacak.

Kulübün sportif yapısında yer alan Goran Vucevic ile birlikte çalışacak olan Hırvat yıldız, futbol bilgisini bu kez saha dışına taşıyacak.

Gonzalo García, "Akıllı, vizyon sahibi ve oyunu çok iyi analiz ediyor. Ancak saha içinden yönetime geçmek kolay değil," diyerek Rakitic'in yeni görevindeki zorluklara da dikkat çekti.