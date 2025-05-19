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Spor

Ivan Rakitic futbolu bırakacağını açıkladı

Hajduk formasıyla son maçlarına çıkan Hırvat yıldız Ivan Rakitic, sezon sonunda futbola veda edeceğini açıkladı.

Haber Merkezi19 Mayıs 2025 Pazartesi 18:16 - Güncelleme:
Ivan Rakitic futbolu bırakacağını açıkladı
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Hırvat yıldız Ivan Rakitic profesyonel futbol kariyerini noktalıyor.

Tecrübeli futbolcu, Hajduk Split formasıyla son iç saha maçına Rijeka karşısında çıktı. Kariyerinin son maçını ise ligin son haftasında Şibenik deplasmanında oynayacak.

Henüz resmi açıklama gelmese de 37 yaşındaki oyuncunun futbolu bırakma kararı aldığı öğrenildi. Rakitic, Hajduk'ta 38 maçta 2 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

KUPALARLA DOLU BİR KARİYER

Barcelona ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Rakitic, Katalan ekiple ayrıca 4 La Liga, 4 Kral Kupası ve birçok uluslararası kupa kazandı. Sevilla ile 2 Avrupa Ligi, Basel ile İsviçre Kupası'nı kazandı. Hırvatistan Milli Takımı'yla ise 2018 Dünya Kupası'nda final oynayıp gümüş madalya kazandı.

HIRVAT LİGİ'NDE TARİHE GEÇTİ

Rakitić, Hırvat Ligi'ne gelen en kariyerli futbolcu olarak tarihe geçti.

  • Ivan Rakitic
  • futbol veda
  • Hajduk forması

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