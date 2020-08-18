18 Ağustos 2020 Salı 22:23 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 22:23

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş ile PAOK arasında oynanacak maç öncesinde Yunan kulübü başkanı Ivan Savvidis önemli bir karar aldı.

ŞİFRESİZ YAYINLANACAK



PAOK Başkanı Savvidis, kulüp televizyonundan maçın şifresiz yayınlanacağını açıkladı. PAOK TV'de normal şartlarda maçlar şifreli yayınlanırken, Beşiktaş maçının da daha önce aynı şekilde şifreli verileceği duyurulmuştu. Ancak Başkan Ivan Savvidis karar değişikliğine gitti ve maçın şifresiz yayınlanacağını açıkladı.

YUNANİSTAN'I TEMSİL EDİYORUZ



PAOK Başkanı Ivan Savvidis, "Bu maç tüm Yunanistan için önemli. Tüm Yunanistan'ı temsil ediyoruz. Herkese açık olacak." dedi.

PAOK - Beşiktaş maçı ne zaman?

Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turu maçlarının tarihleri de belli oldu. UEFA, pandemi nedeniyle elemelerde maçların seyircisiz olarak oynanacağını açıkladı. Beşiktaş - PAOK karşılaşması 25 Ağustos'ta oynanacak.