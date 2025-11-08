İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Kasım 2025 Cumartesi / 18 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2134
  • EURO
    48,8967
  • ALTIN
    5434.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Ivan Toney, İngiltere yolcusu!

Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen golcü futbolcu Ivan Toney'ye talip çıktı. İngiltere'den Tottenham, yıldız futbolcu için harekete geçti.

Haber Merkezi8 Kasım 2025 Cumartesi 00:30 - Güncelleme:
Ivan Toney, İngiltere yolcusu!
ABONE OL

Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de sürdüren Ivan Toney için İngiltere'den dev bir kulüp harekete geçti. Tottenham, 29 yaşındaki futbolcuyu yeniden İngiltere'ye getirmek istiyor.

İngiliz basınının aktardığı bilgiye göre, Tottenham, ocak ayında kesin olarak bir golcü transferi yapmak istiyor. Londra temsilcisinin Ivan Toney transferi için Al-Ahli'nin kapısını çalacağı ve kiralık transferi tamamlamak istediği eklendi.

Sezon başından bu yana tüm kulvarlarda 15 maça çıkan yıldız golcü, 11 gol ve 2 kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

HİSAR-D RF'den hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.