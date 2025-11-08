Ivan Toney, İngiltere yolcusu!

Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de sürdüren Ivan Toney için İngiltere'den dev bir kulüp harekete geçti. Tottenham, 29 yaşındaki futbolcuyu yeniden İngiltere'ye getirmek istiyor.

İngiliz basınının aktardığı bilgiye göre, Tottenham, ocak ayında kesin olarak bir golcü transferi yapmak istiyor. Londra temsilcisinin Ivan Toney transferi için Al-Ahli'nin kapısını çalacağı ve kiralık transferi tamamlamak istediği eklendi.

Sezon başından bu yana tüm kulvarlarda 15 maça çıkan yıldız golcü, 11 gol ve 2 kaydetti.