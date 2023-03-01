Ivan Toney, suçlamaları kabul etti

Premier Lig ekibi Brentford'da Ivan Toney şoku yaşaniyor. Yıldız futbolcu bahis kurallarını ihlal etmekle suçlanıyordu.

Ivan Toney bahsi geçen toplam 262 ihlalin çoğunu kabul etse de bir kısmını reddetti.

26 yaşındaki oyuncu ilk olarak Kasım ayında Şubat 2017 ile Ocak 2021 yılları arasını kapsayan 232 bahis kuralı ihlali iddiasıyla suçlanmıştı. Şimdi de 30 kez daha bu suçu işlediği belirtildi.

İngiltere Futbol Federasyonunun bu hafta oyuncunun durumunu görüşerek bir karar vereceği kaydedildi.

SKY Sport, Toney'in suçunun kesinleşmesiyle birlikte en az 6 ay futboldan men edilebileceğini yazdı.

Yıldız forvet, bu sezon Premier Lig'de çıktığı 21 maçta 14 gol kaydetti.