Ivan Toney'den ayrılık kararı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'da forma giyen Ivan Toney, ceza almasının ardından geçtiğimiz pazartesi günü takımla birlikte antrenmanlara çıkmaya başladı.

İngiliz basınında yer alan habere göre, bu gelişmeye rağmen 27 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılma hazırlıkları yaptığı aktarıldı.

Toney'in kariyerindeki bir sonraki adımı atmak istediği ve ocak ayında ayrılık konusunda Brentford'un teknik direktörü Thomas Frank ile fikir alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

70 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Brentford'un ise Toney'den bonservis beklentisinin yaklaşık 70 milyon euro olduğu öne sürüldü. İngiliz futbolcuyla ilgilenen kulüpler olarak Arsenal, Chelsea ve Tottenham gösterildi.

MEN CEZASI ALDI!

Toney, bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle mayıs ayında futboldan 8 ay men cezası almıştı.