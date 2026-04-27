Ivo Grbic: Bizim için kalan maçlar final niteliğinde

Fatih Karagümrük'te Berkay Özcan ve Ivo Grbic, 0-0 berabere biten Beşiktaş maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Berkay, "Takım olarak iyi mücadele ettik. Büyük bir camiaya karşı oynadık. Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Ancak biz de kalan maçlarımızı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Grbic, "Eyüpspor ve Konyaspor maçlarında çok kötü iki mağlubiyet aldık. Bu karşılaşmalarda beklentilerimiz oldukça yüksekti. Ligin ilk yarısı bizim için çok zor geçti ancak yeni hocamızın gelişiyle birlikte daha güçlü bir takım olduk. Ligin başından bu yana iyi olduğumuzu düşünüyorum fakat şanssızlıklar yaşadık. Artık bizim için kalan maçlar final niteliğinde." dedi

Karagümrük kalecesi, "Bugün zor bir atmosferde oynadık ve 1 puan aldık. Buna rağmen takımımla gurur duyuyorum. Ben çok kazanmak isteyen biriyim; sizinle oynasam bile kazanmak isterim. Bu son 3 maçta da elimizden geleni yaparak galibiyet için sahada olacağız." sözlerini söyledi.