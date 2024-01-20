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Spor

Ivo Vieira: 4-0'ı biz de beklemiyorduk

Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira ve golcü oyuncu Mame Thiam, Beşiktaş'ı 4-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

20 Ocak 2024 Cumartesi 21:54 - Güncelleme:
Ivo Vieira: 4-0'ı biz de beklemiyorduk
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Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, Beşiktaş'ı 4-0 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Zor bir maç olduğunu söyleyen Vieira, "Bugün kolay bir maç olmadı. İyi bir takıma karşı, iyi bir galibiyet aldık. Oyuncularım daha önceki maçlarda da çalışıyorlardı ama bunu skora yansıtamıyorlardı. Bugünkü sonuçtan ötürü çok mutluyum." dedi.

"1-0, 2-1 BEKLİYORDUK"

4-0 gibi farklı bir skoru bekleyip beklemediği hakkındaki soruyu yanıtlayan Vieira, "Böyle büyük bir takıma karşı bu kadarını beklemiyorduk. İyi ve şampiyon bir hocaları var. Biz 1-0, 2-1 gibi bir skor bekliyorduk." ifadelerini kullandı.

MAME THIAM

Öte yandan Pendikspor'un yıldız golcüsü Mame Thiam, maçtan sonra konuştu.

Mame Thiam, "Bizim için çok zor bir maçtı. Beşiktaş çok zorlu bir rakip bizim için. Hava şartları da çok zordu ama çok şükür kazanmayı başardık.' dedi.

Performansını değerlendiren Thiam, 'Performansımdan çok memnunum. Pendikspor benim için yeni bir macera. Şu an biraz alt sıralardayız ama inşallah yukarılara çıkacağız." ifadelerini kullandı.

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