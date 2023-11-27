İSTANBUL 5°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Kasım 2023 Pazartesi / 15 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9106
  • EURO
    31,6919
  • ALTIN
    1870.68
  • BIST100
    8107.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ivo Vieira: Bizden daha iyilerdi, iyi bir sonuç aldılar
Spor

Ivo Vieira: Bizden daha iyilerdi, iyi bir sonuç aldılar

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir'e deplasmanda konuk olan Pendikspor'un teknik direktörü Ivo Vieira, karşılaşmayı değerlendirdi.

27 Kasım 2023 Pazartesi 23:18 - Güncelleme:
Ivo Vieira: Bizden daha iyilerdi, iyi bir sonuç aldılar
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir'e deplasmanda 4-1 mağlup olan Siltaş Yapı Pendikspor'un teknik direktörü Ivo Vieira, rakiplerinin daha iyi oynadığını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Vieira, maça iyi başlamadıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Maçın ilk 10 dakikasına iyi başlayamadık. Sonra oyuna dengeyi getirdik. Golü de bulduk. İlk yarının son 20 dakikasında iyi olan taraf bizdik. İkinci yarıya da yine iyi başlayamadık, rakibimiz bizden iyi başladı. Peş peşe yediğimiz gollerle oyundan düştük. Bizden daha iyilerdi. İyi bir sonuç aldılar."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.