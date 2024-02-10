Ivo Vieira: Kazanmak için bir şey yapmadık

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Pendikspor, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 2-0'lık skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kendileri için bugün zor bir maç olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Vieira, "Kazanmak için bir şey yaptığımızı söylememem. Rakip bizden iyiydi. Kazanmak için net şeyler yaptı. Bizim için iyi bir gün olmadı" diye konuştu.

"Elimizden geleni yapacağız"

Takımda bir çok oyuncunun sakatlığı sebebiyle kadroda olmamasıyla ilgili ise Vieira, "Benim yerime zaten söylediniz olanları. Buraya maalesef 15 oyuncuyla geldik. Evinde iyi oynayan bir takıma karşı güçlü bir kadroyla gitmek gerekiyor. Maalesef bu olmadı. Sadece 3 oyuncu vardı değiştirebileceğimiz. Ama bırakmak yok. Elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Umarım Umut da Trabzonspor maçı öncesinde çabucak döner"

Ligin 26. haftasında oynanacak Trabzonspor maçıyla ilgili ise Ivo Vieira, "Umarım kendisi çabucak geri döner. Bugün de gördüğünüz gibi 3 defans, 2 genç oyuncu vardı kulübemizde. Önümüzdeki hafta umarım böyle bir şey olmaz. Transfer dönemi de kapandı. Umarım Umut da Trabzonspor maçı öncesinde çabucak döner" şeklinde konuştu.