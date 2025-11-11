Galatasaray'a sakatlığı bulunan İlkay Gündoğan'dan iyi haber geldi. Tecrübeli oyuncunun, milli maç arasındaki 4 günlük iznin ardından takımla birlikte çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

İlkay Gündoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasındaki Bodo Glimt maçı öncesi son taktik idmanda sakatlanmıştı.

LUCAS TORREIRA

Geçen hafta oynanan Kocaelispor maçında oyundan çıkmak zorunda kalan Torreira'dan da teknik ekibe iyi haber geldi. Kulübün sağlık ekibi, oyuncunun yorgun olduğunu ve sakatlığı bulunmadığını bildirdi. Uruguaylı futbolcu ayrıca bu izin süresini İstanbul'da geçirerek bireysel çalışmalar yapacak.

YUNUS AKGÜN

Geçtiğimiz günlerde kasık fıtığı ameliyatı olan Yunus Akgün'ün ise tedavisi sürüyor. Milli futbolcunun 6 hafta sahalardan uzak kalması öngörülüyor. Başarılı kanat oyuncusunun, Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco maçından önce sahalara döndürülmeye çalışıldığı belirtildi.