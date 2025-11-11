İSTANBUL 19°C / 13°C
  İyi haber geldi! Galatasaray'da İlkay Gündoğan gelişmesi
Spor

İyi haber geldi! Galatasaray'da İlkay Gündoğan gelişmesi

Galatasaray'da sakatlığı bulunan deneyimli futbolcu İlkay Gündoğan'dan iyi haber geldi. Tecrübeli futbolcunun, milli maç arasındaki iznin ardından takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi. İşte detaylar...

11 Kasım 2025 Salı 15:02
İyi haber geldi! Galatasaray'da İlkay Gündoğan gelişmesi
ABONE OL

Galatasaray'a sakatlığı bulunan İlkay Gündoğan'dan iyi haber geldi. Tecrübeli oyuncunun, milli maç arasındaki 4 günlük iznin ardından takımla birlikte çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

İlkay Gündoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasındaki Bodo Glimt maçı öncesi son taktik idmanda sakatlanmıştı.

LUCAS TORREIRA

Geçen hafta oynanan Kocaelispor maçında oyundan çıkmak zorunda kalan Torreira'dan da teknik ekibe iyi haber geldi. Kulübün sağlık ekibi, oyuncunun yorgun olduğunu ve sakatlığı bulunmadığını bildirdi. Uruguaylı futbolcu ayrıca bu izin süresini İstanbul'da geçirerek bireysel çalışmalar yapacak.

YUNUS AKGÜN

Geçtiğimiz günlerde kasık fıtığı ameliyatı olan Yunus Akgün'ün ise tedavisi sürüyor. Milli futbolcunun 6 hafta sahalardan uzak kalması öngörülüyor. Başarılı kanat oyuncusunun, Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco maçından önce sahalara döndürülmeye çalışıldığı belirtildi.

