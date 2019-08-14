‘İyi bir teklif gelirse Wilczek’i tutamayız’
BEŞİKTAŞ’IN forvet adayları listesinde bulunan Kamil Wilczek için Danimarka’dan umutlandıran bir açıklama geldi.
- Star Spor
Brondby’nin Sportif Direktörü Carsten Jensen, “Kamil bizim için önemli bir oyuncu. Çok sayıda gol attı. Onsuz kalmak istemeyiz ama bu elimde olan bir şey değil. Yüksek bir teklif gelmesi halinde Wilczek’i tutmamız zor” dedi. 31 yaşındaki Polonyalı golcü de, “Brondby’de mutluyum ama futbolda her şey hızlı değişiyor” diye konuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.