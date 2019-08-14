‘İyi bir teklif gelirse Wilczek’i tutamayız’

Brondby’nin Sportif Direktörü Carsten Jensen, “Kamil bizim için önemli bir oyuncu. Çok sayıda gol attı. Onsuz kalmak istemeyiz ama bu elimde olan bir şey değil. Yüksek bir teklif gelmesi halinde Wilczek’i tutmamız zor” dedi. 31 yaşındaki Polonyalı golcü de, “Brondby’de mutluyum ama futbolda her şey hızlı değişiyor” diye konuştu.