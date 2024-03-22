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Spor

İzlanda, İsrail'i 4 golle devirdi!

Avrupa Şampiyonası Elemeleri Play-Off B Grubu yarı final maçında İzlanda, İsrail'i 4-1 mağlup etti ve finale yükseldi.

22 Mart 2024 Cuma 01:15 - Güncelleme:
İzlanda, İsrail'i 4 golle devirdi!
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Avrupa Şampiyonası Elemeleri Play-Off B Grubu yarı final maçında Alon Hazan'ın ekibi İsrail ile Age Hareide'nin yönetimindeki İzlanda karşı karşıya geldi.

Szusza Ferenc Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip İzlanda 4-1 kazanırken goller; 39, 83 ve 87. dakikalarda Albert Gudmunsson, 42. dakikada ise Arnor Traustason'dan geldi. Ev sahibi İsrail'in tek golünü ise 31. dakikada penaltıdan Eran Zahavi kaydetti.

İsrail'de Roy Revivo 73. dakikada kırmızı kart görürken, Eran Zahavi 80. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte finale yükselen İzlanda finalde Ukrayna ile karşılaşacak.

Ukrayna-İzlanda maçının galibi EURO 2024'te Belçika, Slovakya ve Romanya'nın yer aldığı E Grubu'na düşecek.

  • Avrupa Şampiyonası Elemeleri
  • İzlanda İsrail maçı
  • Play-Off B Grubu

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