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Spor

İzlanda sonradan açıldı

UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda, Karadağ'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

17 Kasım 2024 Pazar 00:18 - Güncelleme:
İzlanda sonradan açıldı
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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta İzlanda, Karadağ deplasmanına konuk oldu. İzlanda, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Mücadelede İzlanda'ya galibiyeti getiren golleri 74. dakikada Orri Oskarsson ve 88. dakikada Isak Johannesson attı.

Bu sonucun ardından İzlanda, grupta 7 puana yükseldi. Karadağ, 5 maçta puanla tanışamadı.

İzlanda, gruptaki bir sonraki maçında Galler deplasmanına gidecek. İzlanda, bu maçı kazanırsa A Milli Takım'ın ardından gruptan çıkacak. Karadağ, sahasında A Milli Takımımızı ağırlayacak.

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