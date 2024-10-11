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Spor

İzlanda-Türkiye maçına Polonyalı hakem

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 14 Ekim'de deplasmanda İzlanda ile mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı'nın maçını Polonyalı hakem Damian Sylwestrzak yönetecek.

AA11 Ekim 2024 Cuma 15:32 - Güncelleme:
İzlanda-Türkiye maçına Polonyalı hakem
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 14 Ekim'de deplasmanda İzlanda ile oynayacağı karşılaşmada, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Damian Sylwestrzak görev yapacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, başkent Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan Damian Sylwestrzak yönetecek.

Sylwestrzak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Bartosz Kaszynski yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Marcin Kochanek olacak.

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