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Spor

İzlanda'da 4 gollü zafer! A Milli Takım tarih yazdı

A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 4. maçında deplasmanda İzlanda'yı 4-2'lik skorla mağlup etti. Bu skorla ay yıldızlılar gruptaki liderliğini sürdürdü. İşte detaylar...

Akşam15 Ekim 2024 Salı 09:26 - Güncelleme:
İzlanda'da 4 gollü zafer! A Milli Takım tarih yazdı
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Baskılı başladığımız maçın hemen başında geriye düştük. İlk yarıda istediğimiz pozisyonları yakalayamadık. Karadağ'ın kapalı savunmasını aşmakta zorlanan Ay-Yıldızlı ekibimiz, geriye düştüğü maçın ilk yarısında daha zorunu İzlanda'ya karşı yaşadı. Ev sahibi ekip, dönen topları kazanarak kaleye gitmeye çalıştı ve bizden daha çok pozisyon buldu.

İkinci yarıya daha motive çıkan Milliler'de Hakan Çalhanoğlu, bozuk zemin nedeniyle penaltıyı değerlendiremedi. Karadağ maçının kahramanı İrfan Can, 62'de sahne aldı. Baskımızın karşılığı 67'deki penaltıyla geldi. Ev sahibi ekip, 83'te basit bir golle beraberliği yakalasa da Bizim Çocuklar vazgeçmedi. 88'te kazandığı topla Arda'yı golle buluşturan Kerem, 90+5'te fişi çekti.

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