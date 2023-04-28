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Spor

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde finale yükseldi

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1. tur üçüncü maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, rakibi Yenimahalle Belediyespor'u 32-24'lük skorla mağlup ederek adını finale yazdırdı.

AA28 Nisan 2023 Cuma 18:19 - Güncelleme:
İzmir Büyükşehir Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde finale yükseldi
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Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1. tur üçüncü maçında Yenimahalle Belediyespor'u 32-24 mağlup eden İzmir Büyükşehir Belediyespor, seride 2-1 öne geçerek adını yarı finale yazdırdı.

Celal Atik Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 17-10 üstünlüğüyle tamamlandı.

Seride ilk maçı 28-27 kaybeden İzmir Büyükşehir Belediyespor, daha sonraki iki müsabakayı 38-26 ve 32-24'lük skorlarla kazandı.

Yarı finale yükselen İzmir temsilcisi, Konyaaltı Belediyespor'la finale kalma mücadelesi verecek.

  • İzmir Büyükşehir Belediyespor
  • Yenimahalle Belediyespor
  • Hentbol Kadınlar Süper Ligi

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