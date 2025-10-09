İSTANBUL 17°C / 13°C
İzmir Çoruhlu FK'da Levent Eriş sesleri

İzmir Çoruhlu FK, Engin Dursun ile yollarını ayırdıktan sonra takımı geçtiğimiz sezon da çalıştıran Levent Eriş'e emanet etmeye hazırlanıyor.

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden İzmir Çoruhlu FK'da hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Pazar günü Atatürk Stadı'nda Karşıyaka'yı konuk etmeye hazırlanan turuncu-siyahlılar, geçtiğimiz günlerde Engin Dursun ile yollarını ayırdıktan sonra teknik adam arayışına geçti. İzmir temsilcisi, takımı geçtiğimiz sezon da çalıştıran deneyimli teknik adam Levent Eriş ile yeniden anlaşma aşamasına geldi. Taraflar arasındaki detayların giderilmesi durumunda bu birlikteliğin resmiye kavuşması bekleniyor.

Levent Eriş, geçen sezon İzmir Çoruhlu FK'nın başında 22 maça çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı, bu süreçte 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyete imza attı.

63 yaşındaki deneyimli teknik direktör, daha önce İzmirspor, Altay, Karşıyaka ve Bucaspor gibi diğer İzmir kulüplerinde de görev yaptı.

