İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2023 Salı / 15 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9377
  • EURO
    19,9679
  • ALTIN
    1104.54
  • BIST100
    5381.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

İzmir derbisinde 3 puan Göztepe'nin

Göztepe, Spor Toto 1. Lig'in 25. hafta mücadelesinde İzmir derbisinde deplasmanda konuğu olduğu Altınordu'yu 1-0 mağlup etti.

AA7 Mart 2023 Salı 22:41 - Güncelleme:
İzmir derbisinde 3 puan Göztepe'nin
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasındaki İzmir derbisinde Göztepe, Altınordu'yu 1-0 yendi.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Mehmet Ali Akkor, Hüseyin Kıvanç Durmaz

ALTINORDU: Ali Emre Yanar, Erdem Gökçe, Selim Ay, Erdi Dikmen, Ali Dere, Emircan Gürlük (Dk. 84 Şeref Özcan), Metehan Yılmaz (Dk. 66 Kürşad Sürmeli), Kubilay Aktaş (Dk. 46 Ahmet İlhan Özek), Metehan Mimaroğlu (Dk. 66 Ali Özgün), Emirhan Aydoğan, Ahmet Dereli (Dk. 66 Hüsamettin Yener)

GÖZTEPE: Arda Özçimen, Arslanagic, Atınç Nukan, Emir Ortakaya, Uğur Kaan Yıldız (Dk. 46 Yunus Emre Gedik), Mamah, Yalçın Kayan (Dk. 90+3 Lukas Erhan Gottwalt), Palmer (Dk. 78 Hikmet Çiftçi), İsmail Köybaşı, Ngalina (Dk. 66 Loue), Kvasina

GOL: Dk. 23 Ngalina (Göztepe)

SARI KARTLAR: Dk. 33 Emirhan Aydoğan, Dk. 45 Emircan Gürlük (Altınordu), Dk. 85 Arslanagic, Dk. 85 Hikmet Çiftçi, Dk. 90+1 İsmail Köybaşı (Göztepe)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.