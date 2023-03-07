İzmir derbisinde 3 puan Göztepe'nin

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasındaki İzmir derbisinde Göztepe, Altınordu'yu 1-0 yendi.
STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu
HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Mehmet Ali Akkor, Hüseyin Kıvanç Durmaz
ALTINORDU: Ali Emre Yanar, Erdem Gökçe, Selim Ay, Erdi Dikmen, Ali Dere, Emircan Gürlük (Dk. 84 Şeref Özcan), Metehan Yılmaz (Dk. 66 Kürşad Sürmeli), Kubilay Aktaş (Dk. 46 Ahmet İlhan Özek), Metehan Mimaroğlu (Dk. 66 Ali Özgün), Emirhan Aydoğan, Ahmet Dereli (Dk. 66 Hüsamettin Yener)
GÖZTEPE: Arda Özçimen, Arslanagic, Atınç Nukan, Emir Ortakaya, Uğur Kaan Yıldız (Dk. 46 Yunus Emre Gedik), Mamah, Yalçın Kayan (Dk. 90+3 Lukas Erhan Gottwalt), Palmer (Dk. 78 Hikmet Çiftçi), İsmail Köybaşı, Ngalina (Dk. 66 Loue), Kvasina
GOL: Dk. 23 Ngalina (Göztepe)
SARI KARTLAR: Dk. 33 Emirhan Aydoğan, Dk. 45 Emircan Gürlük (Altınordu), Dk. 85 Arslanagic, Dk. 85 Hikmet Çiftçi, Dk. 90+1 İsmail Köybaşı (Göztepe)