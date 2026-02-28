İzmir derbisinde Karşıyaka'nın konuğu Altay

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka ve Altay, yarın İzmir derbisinde karşı karşıya gelecek. Yeşil-kırmızılıların ev sahipliğinde iki kulübün ortak kullandığı Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Karşıyaka-Altay derbisi öncesinde bilet fiyatları açıklanırken, iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Ev sahibi Karşıyaka taraftarları için numaralı tribün 300 TL, VIP A 750 TL, VIP C 1250 TL ve maraton tribünü 100 TL olarak belirlendi. İlk yarıda kulüpler arasında yapılan anlaşma gereği, kale arkasındaki misafir tribünde yer alacak Altay taraftarlarına biletler 35 TL'den satılacak ve bu biletler siyah-beyazlı yönetime teslim edildi.

Sezonun ilk yarısında ev sahibi olan Altay yönetimi de Karşıyaka taraftarına deplasman tribünü biletlerini 35,5 TL'den satarak jest yapmıştı.

İKİ TAKIMIN İKİ FARKLI HEDEFİ VAR

Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup'ta geride kalan 22 haftada 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 47 puana ulaştı ve üçüncü sıraya yerleşti. Yeşil-kırmızılı ekip, İzmir derbisinde sahadan galibiyetle ayrılarak zirve yarışında kritik bir üç puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor.

Altay ise eski yabancı kalecisi Stachowiak'a olan borçları nedeniyle FIFA tarafından 6 puan silme cezası almasına rağmen 20 puanla 11. sırada bulunuyor. Son haftalarda çıkış yakalayan siyah-beyazlılar, derbiyi kazanarak düşme hattından uzaklaşıp orta sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor.

SAKATLAR VE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Karşıyaka'da derbi öncesi sakatlığı bulunan Alpay'ın iyileşmesi teknik heyeti sevindirdi. Cezası sona eren yeni transfer İlyas ise ilk kez forma giymeye hazırlanıyor. Savunmada iki ismin hazır olduğu Kaf-Kaf'ta, antrenmanda sakatlanan stoper Ensar'ın ise maçta görev alması zor görünüyor.

Altay cephesinde ise kaleci Semih, stoper Arif ve sağ kanat Mehmet Nur sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Cezaları biten orta saha Ege ile santrfor Ünal Alihan takıma dönerken, hafif sakatlığı bulunan orta saha Emre'nin durumu maç saatinde netlik kazanacak.