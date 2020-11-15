İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2020 Pazar / 29 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6845
  • EURO
    9,0913
  • ALTIN
    466.334
  • BIST100
    1291.29
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İzmir kahramanları tribünde! Türkiye Rusya maçında sürpriz misafir
Spor

İzmir kahramanları tribünde! Türkiye Rusya maçında sürpriz misafir

İzmir'deki depremde kahramanca mücadele veren kurtarma ekipleri, A Milli Futbol Takımı'nın Rusya ile oynadığı karşılaşmayı tribünden izledi.

IHA15 Kasım 2020 Pazar 21:49 - Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 21:49
ABONE OL

Türkiye ile Rusya arasında Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanan milli maçı, İzmir’de 30 Ekim’de yaşanan deprem sonrasında kahramanca mücadele veren kurtarma ekipleri de Türkiye Futbol Federasyonu’nun ve Fenerbahçe’nin özel davetlisi olarak izledi.

Mücadeleyi izlemek için stadyuma gelen AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), AKUT (Arama Kurtarma Derneği) ve Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri’ne teşekkür için tribüne ’İzmir’de umudumuz olanlar bugün aramızdalar! İyi ki varsınız’ pankartı asılırken, saha kenarındaki led reklam panolarında da ’En zor günde umudumuz olan arama kurtarma ekiplerimize sonsuz teşekkürlerimizle. İyi ki varsınız!’ mesajı gösterildi.

Panolarda sağlık çalışanları için de ’Sağlık Çalışanlarımıza Minnetle’ mesajı yayınlandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.