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Spor

İzmir kulüpleri, depremzedeler için tek yürek oldu

İzmir kulüplerinden Karşıyaka, Göztepe, Altay ve Altınordu, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmak için seferberlik başlattı.

IHA8 Şubat 2023 Çarşamba 10:29 - Güncelleme:
İzmir kulüpleri, depremzedeler için tek yürek oldu
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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Hatay, Şanlıurfa, Adıyaman, Adana, Osmaniye ve Kilis'te ciddi kayıplara yol açan depremin ardından İzmir kulüpleri harekete geçti.

Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu deprem yardım toplama merkezinden dün gece 5 yardım otobüsü afet bölgesine gitmek üzere yola çıkardı. Karşıyaka ve Altay ise vatandaşlardan gelen yardımları stadyumlarında kolileyerek depremzedelere gönderilmeye hazır hale getirdi. Bir diğer İzmir ekibi Altınordu da depremzedeler için topladığı yardımları kamyonlara yükleyerek depremzedeler için çalışmalarına devam etti.

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