Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe - Fenerbahçe maçının devre arasında deplasman tribününe gitti.

Bazı Fenerbahçeli taraftarların stadyuma girememesi sebebiyle deplasman tribününe yönelen Ali Koç, konu hakkında stadyuma girebilen Fenerbahçeli taraftarlar ile görüştü.

Ali Koç'un taraftarlarla görüşme yaptığı anlarda Göztepe tribünlerinden Ali Koç'a bazı yabancı maddeler atıldı.

YABANCI MADDE İSABET ETTİ

Deplasman tribününe giremeyen taraftarlar olduğu için o bölüme giden ve desteğini gösteren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yabancı madde yağdı, ardından madde isabet eden Ali Koç yere düştü ve oyun duraklatıldı.