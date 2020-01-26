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Spor

İzmir'de tarihi maç! Göztepe-Beşiktaş muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Göztepe deplasmanına konuk oluyor.

26.01.2020  09:48 - Güncelleme: 26.01.2020  09:48

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Esat Sancaktar yapacak.

Saat 16:00'da başlayacak ve Göztepe'nin yeni stadının ilk maçı olacak karşılaşma BeinSports'tan naklen yayınlanacak.

Zorlu maç öncesi Beşiktaş'ta birçok eksik var. Kart cezalısı Muhammed Elneny'nin yanı sıra Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Dorukhan Toköz ve Jeremain Lens maç kadrosuna alınmadı.

Ev sahibi ekipte ise Andre Poko ve Wallace Reis sakatlığı nedeniyle oynayamayacak.

MUHTEMEL 11’LER

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Leo, Berkan Emir, Alparslan, Soner, Mossoro, Halil, Serdar, Jerome

BEŞİKTAŞ: Karius,, Gökhan, Vida, Victor Ruiz, Caner, Atiba, Necip, Diaby, Oğuzhan, N'Koudou, Burak Yılmaz

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