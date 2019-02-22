İzmir'de zorlu mücadele... Göztepe - Trabzonspor muhtemel 11'ler
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.
Bornova Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Göztepe
Beto
Gassama
Titi
Reis
Agbenyenu
Poko
Borges
Castro
Yasin
Serdar
Jerome
Trabzonspor
Arda
Kamil
Hüseyin
Hosseini
Novak
Sosa
Yusuf
Abdülkadir Parmak
Ekuban
Nwakaeme
Rodallega
Ligin 21. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-1, ligin 22. haftasında da sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan bordo-mavililer, Göztepe karşısında 2 hafta sonra kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Teknik direktör Ünal Karaman'ın ligde son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının 11'inden farklı olarak sol bekte Amiri'nin yerine sakatlığının ardından takıma dönen Novak'a, sakatlığı nedeniyle hafta içi antrenmanlara katılamayan Abdülkadir Ömür'ün yerine ise Abdulkadir Parmak'a görev vermesi bekleniyor.
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