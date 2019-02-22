İzmir'de zorlu mücadele... Göztepe - Trabzonspor muhtemel 11'ler

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Bornova Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Göztepe

Beto

Gassama

Titi

Reis

Agbenyenu

Poko

Borges

Castro

Yasin

Serdar

Jerome

Trabzonspor

Arda

Kamil

Hüseyin

Hosseini

Novak

Sosa

Yusuf

Abdülkadir Parmak

Ekuban

Nwakaeme

Rodallega

Ligin 21. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-1, ligin 22. haftasında da sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan bordo-mavililer, Göztepe karşısında 2 hafta sonra kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Teknik direktör Ünal Karaman'ın ligde son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının 11'inden farklı olarak sol bekte Amiri'nin yerine sakatlığının ardından takıma dönen Novak'a, sakatlığı nedeniyle hafta içi antrenmanlara katılamayan Abdülkadir Ömür'ün yerine ise Abdulkadir Parmak'a görev vermesi bekleniyor.