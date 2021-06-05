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Spor

İzmirspor, Gökhan Emreciksin ve Engin Baytar'la anlaştı

Amatör kümede mücadele eden İzmirspor, eski Fenerbahçeli oyuncu Gökhan Emreciksin ve eski Galatasaraylı Engin Baytar'ı transfer etti.

DHA05 Haziran 2021 Cumartesi 13:02 - Güncelleme: 05 Haziran 2021 Cumartesi 13:02
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Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden İzmir'in köklü kulüplerinden İzmirspor, eski Fenerbahçeli oyuncu Gökhan Emreciksin ve eski Galatasaraylı Engin Baytar'la sözleşme imzaladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "İzmir'imizin ismini taşıyan tek kulüp olan İzmirspor'u yeniden ayağa kaldırıyoruz. El birliğiyle şanlı tarihe sahip lacivert-beyazlıları profesyonel liglere geri döndürmek tek hedefimiz" ifadelerine yer verildi. Gökhan Emreciksin antrenmanlara başlarken, Engin Baytar'ın pazartesi günü takıma katılacağı belirtildi.

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