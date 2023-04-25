İzmit Belediyespor, BOTAŞ Gelişim engelini aştı

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Yarı Finali 2. maçında İzmit Belediyespor, BOTAŞ Gelişim'e 68-65 mağlup oldu. Seride 1-1'lik eşitlik sağlandı.
Salon: Kocaeli Atatürk
Hakemler: Furkan Keseratar xxx, Nihat Kara xxx, Barış Burak Durmuş xxx
İzmit Belediyespor: Senay Zeybek x 3, Eda Şahin xx 5, Nur Sezen Yavuz x, Deniz Aygül xx 8, Büşra Akgün xx 6, Asiah Monet Jones xxx 19, Candide Öztürk xx 13, Ezgi Manlacı xx 5, Nuran Tutsak x, Kardelen Gezgin x, Betül Pehlivan xx 6
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
BOTAŞ Gelişim: Buket Ünal xx 9, Nehir Acar, Işık Su Güven xxx 12, Saliha Mandıracı xxx 13, Rana Uçar xxx 11, Burcu Büyükayan xx 11, Gizem Havare x, Ada Naz Çorum x, Işılay Eğin xx 7, Ceylin Beyza Altunpa xx, Ronahi Zilan Kıran xx 5
Başantrenör: Cemal İlker Gözeneli
1. Periyot: 15-17 (BOTAŞ Gelişim lehine)
Devre: 31-40 (BOTAŞ Gelişim lehine)
3. Periyot: 44-48 (BOTAŞ Gelişim lehine)