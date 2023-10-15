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Spor

İzmit Belediyespor, Hatay Büyükşehir'i sahadan sildi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında oynanan Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 104-70'lik skorla mağlup etti.

IHA15 Ekim 2023 Pazar 09:37 - Güncelleme:
İzmit Belediyespor, Hatay Büyükşehir'i sahadan sildi
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Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nı 104-70 mağlup etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Kocaeli'yi temsil eden Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, 6'ncı hafta mücadelesinde Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'na konuk oldu. İzmit'in Perileri, ilk çeyreği 27-24 geride kapattı. İkinci çeyrek ile birlikte oyun üstünlüğünü eline alan İzmitli sporcular, parkeden 34 sayı farkla 104-70 galip ayrıldı.

İzmit Belediyespor, aldığı bu galibiyetle maç fazlasıyla ligde 3'ncü sıraya yerleşti. İzmit'te Khaalia Hillsman 44 sayı 24 ribaund, Jaime Nared de 27 sayı 15 ribaund ile double-double yaparak galibiyetin mimarı oldular. İzmit Belediyespor, ligin 7'inci haftasında 21 Ekim Cumartesi saat 16.00'da BOTAŞ'ı ağırlayacak.

  • Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı
  • ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  • Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı

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