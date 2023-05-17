İzmit Belediyespor, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi için avantajı kaptı!

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında İzmit Belediyespor, deplasmanda Alanya Belediyespor Antalya Güneşi GSK'yi 65-61 yendi.
İzmit Belediyespor'un 2-1 öne geçtiği seride 4. maç 18 Mayıs Perşembe günü Alanya'da oynanacak. Seride üç galibiyete ulaşan ekip, gelecek sezon ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek.
Salon: Alanya 75. Yıl Spor Salonu
Hakemler: Orkun Yurttaş, Seyhan Topaloğlu, Burak Pehlivan
Alanya Belediyespor Antalya Güneşi GSK: Özge Karataş 3, Çisem İncel 4, Betül Kutlu 6, Özge Gonzalez 3, Ceyda Necmiye Bekar, Egesu Kurtyemez, Cowling 32, Seda Tabakçı 4, Sevgi Güleç 9
İzmit Belediyespor: Senay Zeybek 9, Eda Şahin 5, Deniz Aygül 4, Büşra Akgün 9, Jones 14, Candide Öztürk 4, Ezgi Manlacı 8, Nuran Tutsak 1, Kardelen Gezgin, Betül Pehlivan 11
1. periyot: 18-14
Devre: 36-29
3. periyot: 51-48