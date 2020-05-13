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Spor

İzmit Belediyespor'da Avrupa sevinci

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun liglerin tescil edildiğini açıklamasının ardından Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni 5. sırada tamamlayan İzmit Belediyespor, FİBA'dan gelecek onayın ardından önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek.

IHA13 Mayıs 2020 Çarşamba 14:00 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 14:00
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Türkiye Basketbol Federasyonu koronavirüs salgını nedeniyle liglerin geri kalanının oynanmayacağını ve liglerin şampiyon ve küme düşme olmadan bu haliyle tescil edildiğini duyurdu. Böylelikle Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ni 5. sırada tamamlayan İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, FİBA’dan gelecek onayın ardından önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Kulüp Başkanı Uğur Koştur’un görev süresinin ilk yılında İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, İzmit’e ve Kocaeli’ye, Avrupa heyecanını yaşatacak. Periler önümüzdeki sezon Euro Cup’a doğrudan katılırken, Euro Lig için ise eleme maçı oynayacak.

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