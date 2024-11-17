İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2024 Pazar / 16 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,4465
  • EURO
    36,3032
  • ALTIN
    2837
  • BIST100
    9389.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

İzmit Tenis Merkezi'nde sona doğru

Ömer Türkçakal Bulvarı üzerindeki 17 dönümlük alanda çalışmalarına başlanan ve ilerleme oranı yüzde 98'e ulaşan İzmit Tenis Merkezi inşasında sona yaklaşılıyor.

IHA17 Kasım 2024 Pazar 10:44 - Güncelleme:
İzmit Tenis Merkezi'nde sona doğru
ABONE OL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tenis merkezindeki çalışmaları yüzde 98 oranında tamamladı. Hizmete girmek için gün sayan projede elektrik, mekanik, inşaat ve çevre imalatlarındaki eksiklik ve diğer ayarlamalar gerçekleştiriliyor. Uluslararası standartlarıyla Kocaeli'nin en kapsamlı tenis merkezlerinden biri olacak yeni tenis merkezi, 17 dönümlük alanda inşa ediliyor. Merkez, kentin en büyük tenis kompleksi olacak. Proje kapsamında sosyal tesis binası, kapalı kort alanı, toprak kort ve balon kort yer alacak. Sosyal tesis binası taban inşaat alanı bin 287 metrekare. Sosyal tesis içerisinde kafe, mutfak, yemekhane, toplantı odası, 2 ofis, fitness alanı, 2 etkinlik odası, 6 misafir odası, bay bayan soyunma odası ve duş bulunuyor.

Kapalı kort taban alanı ise 3 bin 105 metrekare olacak ve bünyesinde 4 tenis sahası yer alacak. Ayrıca toprak kort alanına 4 bin 194 metrekare yer ayrıldı. Burada da 6 açık saha bulunuyor. 2 bin 809 metrekare alanda planlanan balon kortta 4 saha planlanıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.