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Spor

J3 Belek Cup'ta Melis Ayda Uyar çiftlerde şampiyon oldu

Antalya'da düzenlenen J3 Belek Cup'ta Melis Ayda Uyar, turnuvayı teklerde ikinci, çiftler kategorisinde ise şampiyon olarak tamamladı.

DHA23 Ocak 2021 Cumartesi 00:48 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 00:48
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Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından Antalya’da düzenlenen J3 Belek Cup’ta, 3 numaralı seri başı olarak mücadele eden Melis Ayda Uyar, turnuvayı teklerde ikinci, çiftler kategorisinde ise şampiyon olarak tamamladı. Defne Çırpanlı/Duru Söke ikilisi ise çiftlerde ikincilik elde etti.

Rumen rakibi Maria Sara Popa'ya tekler finalinde 6-3, 6-2 kaybeden Melis Ayda Uyar teklerde ikinci oldu. Çiftler finalinde ise Melis Ayda Uyar ve Çek partneri Sara Bejlek ikilisi Defne Çırpanlı/Duru Söke çiftini 6-1, 2-6, 10-4 yenerek J3 Belek Cup'ta şampiyonluğa ulaştı.

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