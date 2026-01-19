İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2026 Pazartesi / 1 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2743
  • EURO
    50,3319
  • ALTIN
    6491.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ja Morant'tan geleceği hakkında açıklama
Spor

Ja Morant'tan geleceği hakkında açıklama

NBA ekibi Memphis Grizzlies forması giyen başarılı oyuncu Ja Morant, takımdaki geleceği hakkında konuştu.

HABER MERKEZİ19 Ocak 2026 Pazartesi 13:02 - Güncelleme:
Ja Morant'tan geleceği hakkında açıklama
ABONE OL

Yıldız oyuncu Ja Morant, Memphis Grizzlies forması giymeye devam etme konusundaki isteğinin tartışmaya açık olmadığını net bir şekilde ifade etti.

Orlando Magic'e karşı alınan 126-109'luk galibiyette sergilediği dominant performansın ardından konuşan iki kez All-Star seçilen Morant, son dönemde adının takas söylentileriyle anılmasına yanıt verdi.

"Sırtımda bir logo var, bu da nerede olmak istediğimi gayet net anlatıyor," diyen Morant, bu sözleriyle sırtındaki Grizzlies logosu dövmesine atıfta bulundu.

Morant, sağ baldırındaki sakatlık nedeniyle altı maç kaçırmasının ardından pazar günü kadroya döndü ve dönüş maçında 24 sayı ve 13 asist üretti.

"Beni tanıyan herkes bilir," diyen Morant, "ben çok sadık biriyim," ifadelerini kullandı.

Morant'in geri dönüşü, buna ciddi şekilde ihtiyaç duyan Grizzlies için anında bir etki yarattı. Memphis, bu galibiyetle birlikte son 10 maçtaki yalnızca üçüncü galibiyetini elde etti.

Avrupa turunun ilk ayağında Berlin'de oynanan ve Magic'in 118-111 kazandığı maçı kaçıran Morant, Londra'da gördüğü taraftar desteğinden de memnuniyetle söz etti.

"Sadece basketbol oynayabilmek bile benim için çok terapötik," diyen yıldız oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sahada neler yapabileceğimi biliyorum ve bunu bu akşam gösterebildim.

Maç sonunda sahadan çıkarken Memphis'i temsil etmek, işin asıl özü bu."

Grizzlies, maçın ilk yarısında 33 sayılık bir fark yakaladı ve bu kez üstünlüğünü korumayı başardı. Berlin'deki maçta ise 20 sayılık farkı koruyamamışlardı.

"Bu tamamen koçumuzun bizi doğru pozisyonlara koymasıyla ilgili," diyen Morant, "ben de Ja olarak doğru kararı vermeye çalışıyorum; pas mı atacağım, sayı mı bulacağım... Erken ritim yakaladık, büyük bir fark oluşturduk, sonrası sadece maçı yönetmekti," dedi.

26 yaşındaki Morant, bu sezon yaklaşık 39,4 milyon dolar kazanıyor ve 5 yıl, 197,2 milyon dolarlık sözleşmesinin üçüncü yılında bulunuyor.

  • Ja Morant
  • Memphis Grizzlies

ÖNERİLEN VİDEO

Trafikte tehlikeli oyun: Çocuklar yürekleri ağza getirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.