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Spor

Jack Grealish için henüz resmi teklif yok

Manchester City'nin kadro dışı bıraktığı Jack Grealish için transfer belirsizliği devam ediyor. Oyuncunun yüksek maaşı ve düşen performansı nedeniyle kulüpten ayrılması kolay görünmüyor.

Haber Merkezi14 Haziran 2025 Cumartesi 14:57 - Güncelleme:
Jack Grealish için henüz resmi teklif yok
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İngiliz basınının haberine göre, Manchester City'nin gözden çıkardığı Jack Grealish için şu ana kadar resmi bir teklif gelmedi.

29 yaşındaki yıldız, sezonun son Premier Lig maçında ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda kadroya alınmadı. 2021'de Aston Villa'dan 117 milyon avro karşılığında transfer edilen Grealish, haftalık 350.000 avroluk maaşı nedeniyle kulüplerin ilgisini sınırlıyor.

Newcastle United ve eski kulübü Aston Villa'nın adı geçse de somut bir teklif yok. Bu sezon 32 maçta 3 gol ve 5 asistle oynayan yıldızın piyasa değeri 28 milyon avro seviyesinde.

  • Jack Grealish
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