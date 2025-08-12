İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ağustos 2025 Salı / 18 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7495
  • EURO
    47,6142
  • ALTIN
    4387.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Jack Grealish'in yeni adresi belli oldu

Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola'nın planları arasında yer almayan Jack Grealish, Premier Lig ekiplerinden Everton'a kiralandı.

Haber Merkezi12 Ağustos 2025 Salı 18:56 - Güncelleme:
Jack Grealish'in yeni adresi belli oldu
ABONE OL

Manchester City'nin yıldız futbolcusu Jack Grealish, yeni sezonda Everton forması giyecek. Teknik direktör Pep Guardiola'nın kadroda düşünmediği 29 yaşındaki oyuncu, Premier Lig ekibi Everton'a kiralık olarak transfer oldu.

Anlaşmada, Everton'ın sezon sonunda kullanabileceği 58 milyon euroluk satın alma opsiyonu da yer alıyor.

2021 yılında Aston Villa'dan 117 milyon euro gibi rekor bir bedelle Manchester City'ye transfer olan Grealish, beklentilerin altında kalan performansıyla zaman zaman eleştiri konusu olmuştu.

Geride kalan sezonda 32 maça çıkan İngiliz futbolcu, 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Grealish'in Everton'daki performansı merakla bekleniyor.

MANCHESTER CITY KARNESİ

Manchester City formasıyla 157 resmi maça çıkan Grealish, 17 gol ve 23 asist ile oynadı.

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da 30 yıl önce süs için dikilen Agave bitkisi çiçek açtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.