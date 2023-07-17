Jackson Muleka'ya İngiliz kancası

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları devam ederken, yeni bir ayrılık ihtimali geldi; Jackson Muleka

İngiltere basınına göre, oyuncunun Beşiktaş'a transfer olmadan önce Burnley'e gitme ihtimalinin olduğu ancak transferin gerçekleşmediği yazıldı.

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Önceki gün Augsburg'la oynanan ve 1-1 sona eren mücadelede takımın tek golünü atan Demokratik Kongolu forvete, Arap takımlarının ilgisinin arttığı bildirildi.

YÖNETİMİN HEDEFİ 5 MİLYON

Genç oyuncuya gelen tekliflerin 3 milyon Euro seviyesine ulaştığı, yönetimin ise 5 milyon Euro istediği belirtildi.

JACKSON MULEKA KİMDİR?

Kariyerinde Standart Liege, Mazembe ve Kasımpaşa forması giyen Muleka, Beşiktaş ile geçen sezon 32 maça çıktı, 6 gol ve 1 asist yaptı.