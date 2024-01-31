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Spor

Jackson Muleka'ya sürpriz talip!

Beşiktaş'ta futbolculardan Jackson Muleka'ya sürpriz bir talip çıktı. Fransız ekibi Clermont'un, Demoktratik Kongolu oyuncunun kiralık transferi için siyah beyazlılara teklifte bulunduğu iddia edildi.

31 Ocak 2024 Çarşamba 20:51 - Güncelleme:
Jackson Muleka'ya sürpriz talip!
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Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu forveti Jackson Muleka'ya sürpriz bir talip çıktı.

KİRALAMAK İSTİYORLAR

L'Equipe'in haberine göre; Fransa Ligue 1 ekibi Clermont, Jackson Muleka'yı renklerine bağlamak istiyor.

Haberde; forvet arayışlarını sürdüren Clermont yönetiminin Muleka'yı gündemine aldığı belirtilirken, şimdilik sadece kiralama seçeneğinin mümkün görüldüğü ifade edildi.

"KARMAŞIK BİR SÜREÇ"

Öte yandan Muleka transferinde birçok değişkenin olduğuna yer verilirken, Beşiktaş yönetiminin ikna edilmesinin karmaşık bir sürece ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 33 resmi maça çıkan Jackson Muleka, bu maçlarda 5 gol kaydetti.

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