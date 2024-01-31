Jackson Muleka'ya sürpriz talip!

Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu forveti Jackson Muleka'ya sürpriz bir talip çıktı.
KİRALAMAK İSTİYORLAR
L'Equipe'in haberine göre; Fransa Ligue 1 ekibi Clermont, Jackson Muleka'yı renklerine bağlamak istiyor.
Haberde; forvet arayışlarını sürdüren Clermont yönetiminin Muleka'yı gündemine aldığı belirtilirken, şimdilik sadece kiralama seçeneğinin mümkün görüldüğü ifade edildi.
"KARMAŞIK BİR SÜREÇ"
Öte yandan Muleka transferinde birçok değişkenin olduğuna yer verilirken, Beşiktaş yönetiminin ikna edilmesinin karmaşık bir sürece ihtiyaç duyduğu belirtildi.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 33 resmi maça çıkan Jackson Muleka, bu maçlarda 5 gol kaydetti.