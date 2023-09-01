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Spor

Jackson Muleka'ya sürpriz teklif

Yunanistan kulübü Paok, Jackson Muleka için Beşiktaş'a kiralama teklifinde bulundu.

1 Eylül 2023 Cuma 14:56 - Güncelleme:
Jackson Muleka'ya sürpriz teklif
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Beşiktaş'ta sezona iyi bir başlangıç yapan Kongolu forvet Jackson Muleka'ya talipler artıyor.

Bein Sports'un haberine göre; Yunanistan ekibi Paok, Jackson Muleka'nın transferi için Beşiktaş'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

Yunan ekibinin Beşiktaş'a yaptığı teklifin 3 milyon euro olduğu belirtildi.

GÜNEŞ, TAKIMDA TUTMAK İSTİYOR

Şenol Güneş'in şu an için kadroda tutmak istediği Kongolu oyuncuyu 3.3 milyon Euro transfer eden Beşiktaş'ın, bu rakamın altındaki teklifleri kabul etmesi ise beklenmiyor.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTECEK

Beşiktaş'a geçtiğimiz sezon transfer olan Muleka'nın siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Siyah-beyazlılarda 40 karşılaşmaya çıkan Muleka 9 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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