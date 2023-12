Kopenhag Teknik Direktörü Jacop Neestrup, Galatasaray ile oynayacakları kritik Şampiyonlar Ligi grup maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İşte açıklamalar...

"SAYGISIZLIK YAPILDI"

"Bence Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, bize biraz saygısızlık yaptı. Biz Bayern deplasmanına gittiğimizde en iyi şekilde mücadele ettiğimizi düşünüyorum, Bayern de aynı şekilde. Bunun bana ve oyuncularımıza saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'a karşı sonsuza kadar saygımız var. Büyük kulüp olduklarını, önemli sonuçlar aldıklarını biliyoruz. Şunu sormak istiyorum, Galatasaray 2-0 öndeyse ve maç 2-2 biterse ben seni tebrik edersem, sen bunu nasıl görürsün. Biz İstanbul'da 1 puan almadık, 2 puan kaybettik."

"MECBUR KOŞMAMIZ LAZIM"

"Çok koşan bir takımız. Şansımız olması için mecburen koşmamız lazım. Diğer takımlardan daha çok koşmalıyız. Çünkü Bayern Münih, Manchester United ve Galatasaray'a karşı mücadele ediyoruz. Bunun için herkesten daha çok koşmamız lazım. Manchester United - Bayern Münih maçı da önemli. Bizim kendi maçımız var. Defansif ve yakın oynamamız lazım. Çok alan bırakırsak bizim için tehlikeli olur. Kendi planımız var. Bu planı uygulamayı hedefliyoruz. Mecburen önümüzdeki maça da bakacağız. Galatasaray'ın Manchester United maçını gördük, 3-1'den 3-3'e geldi. Ancak, en önemlisi bizim kendi planımızı uygulamamız."

"TARİHİ TEKRAR EDECEĞİZ"

"Tarihe tabii ki saygım var. Galatasaray, 2000 yılında Parken'de tarih yazdık. Ancak, burada Galatasaray'a karşı oynadığımız maçı biz 1-0 kazandık. Tarihi tekrar edebileceğimizi düşünüyorum. Benim için iç saha her zaman bir avantaj. Evimizde iyi futbol oynuyoruz. İç saha, her zaman iç sahadır. Avantaj olacak. Galatasaray, şu ana kadar deplasmanda çok iyi performans sergiledi. Old Trafford'da kazandık. Galatasaray'ın deplasman kapasitesi yüksek. Bunda bir değişiklik olmayacaktır."

"SAYGI GÖSTERMELERİNİ BEKLERİM"

"Kamil Grabara... Oyuncularıma her zaman şunu söylüyorum. Oyuncularımdan her zaman saygı göstermelerini beklerim, kiminle ve nerede oynarsak oynayalım..."

"GÜÇLÜ BİR TAKIMLA OYNAYACAĞIZ"

"Galatasaray, hem kendi sahasında hem deplasmanda iyi performans sergileyen, kaliteli bir takım. Bizimle oynadıkları maçtan beri, Galatasaray çok daha iyi durumda, daha iyi oynuyorlar. Taktiksel olarak bir fark görmüyorum. Hücum oyuncuları özellikle çok kaliteli. Galatasaray, çok iyi futbol oynuyor. Son sonuçları da görüyoruz, iç sahada ve deplasmanda güçlü oynayan bir takımla karşı karşıyayız."

"GALATASARAY'DAN OYUNCU GETİREMEYİZ"

Galatasaray'dan hangi oyuncuyu Kopenhag'da görmek isterdin?

- Jacob Neestrup: "Ben takımımdan çok memnunum. Sportif direktörüme gidip 'Galatasaray'dan bir oyuncu alalım' desem, 'Çok pahalı, getiremeyiz' der."

Galatasaray'ı nasıl zorlayabilirsiniz?

- Jacob Neestrup: "Bizim taktiksel olarak kuvvetli olmamız lazım. Çok fazla büyük alanlar bırakmamamız ve savunmada organize olmamız lazım. Fazla alan verirsek çok tehlikeli şeyler olabilir."