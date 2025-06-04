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Spor

Jadon Sancho, Chelsea'ye veda etti

Sezonu Chelsea'de kiralık olaran geçiren İngiliz futbolcu Jadon Sancho, Londra ekibine veda ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi4 Haziran 2025 Çarşamba 00:20 - Güncelleme:
Jadon Sancho, Chelsea'ye veda etti
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Jadon Sancho, bu sezon UEFA Konferans Ligi kupasını kazandığı takımı Chelsea ile kişisel şartlarda anlaşmaya varamadı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de sezonu kiralık tamamlayan genç İngiliz, Chelsea kulübüne veda ettiğini bildirdi.

Jadon Sancho, veda mesajında şu sözlere yer verdi;

"Bu deneyim için minnettarım. Beni evimde hissettiren kulüpteki herkese, takım arkadaşlarıma, personele ve taraftarlara sevgilerimi gönderiyorum. Chelsea'ye gelecekte başarılar dilerim. Gerçekten minnettarım."

Chelsea, 25 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmadığı için Manchester United'a 5 milyon sterlin ödeyecek.

Jadon Sancho, bu sezon Londra ekibiyle 41 resmi maça çıktı. 5 gol 10 asistlik performans sağladı.

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