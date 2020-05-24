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Spor

Jadon Sancho, Dortmund asist rekorunu kırdı

Jadon Sancho, Borussia Dortmund adına bir sezonda en çok asist yapan oyuncu rekoruna sahip oldu. 2000 doğumlu İngiliz oyuncu bu sezon Bundesliga'da 16 asist yaptı ve 14 gol kaydetti.

24 Mayıs 2020 Pazar 00:07 - Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 00:07
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Jadon Sancho, Bundesliga'nın 27.haftasında 2-0 kazanılan Wolfsburg maçında bir asist yaptı. Jadon Sancho böylece Borussia Dortmund adına bir sezonda en çok asist yapan oyuncu rekoruna sahip oldu. 2000 doğumlu İngiliz oyuncu bu sezon Bundesliga'da 16 asist yaptı ve 14 gol kaydetti. Sancho toplamda 30 gole doğrudan katkı sağladı.

Borussia Dortmund adına en son Henrikh Mkhitaryan 2015-16 sezonunu 15 asist ile tamamlamıştı. Bu sezon Bundesliga'da Sancho'dan daha çok gol pası veren tek oyuncu ise Bayern Münih takımından Thomas Müller oldu. Müller bu sezon ligde 17 asist yaptı.

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