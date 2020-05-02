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  • Jadon Sancho için kesenin ağzını açtı! Manchester United transfer rekoru kırmaya hazırlanıyor
Spor

Jadon Sancho için kesenin ağzını açtı! Manchester United transfer rekoru kırmaya hazırlanıyor

Manchester United, Borussia Dortmundlu Jadon Sancho'nun transferinde ısrarcı. İngiliz kulübü, 20 yaşındaki futbolcu için 110 milyon euro ödemeye hazır.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 21:58 - Güncelleme: 02 Mayıs 2020 Cumartesi 21:58
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Manchester United'ın bir numaralı transfer gündemi, Borussia Dortmundlu Jadon Sancho.

Alman basını, İngiliz kulübünün 20 yaşındaki oyuncuyu almak için rekor bonservis bedeli ödemeye hazır olduğunu yazdı.

Haberlere göre; Borussia Dortmund ile Sancho arasında, "110 milyon euroluk bir teklif gelmesi durumunda transfere onay verilir" mutabakatı var.

Manchester United da bu anlaşmadaki yükümlülükleri yerine getirerek genç yıldızı renklerine bağlamayı hedefliyor.

Transferin bu şartlarda gerçekleşmesi durumunda Sancho, İngiliz kulübünün en yüksek bedelle aldığı oyuncu olacak.

Manchester United, 2016 yılında Pogba için Juventus'a 105 milyon euro ödeyerek tarihinin en pahalı transferini yapmıştı.

Sancho, bu sezon 35 maçta 17 gol 19 asistle oynadı. (TRT Spor)

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